Com lesão grave no joelho, Neymar ganha apoio do ex-companheiro Messi: "Muita força"

Ex-companheiro de Neymar no Barcelona e no Paris Saint-Germain, o atacante Messi usou as redes sociais para prestar apoio ao brasileiro após confirmação de grave lesão no joelho. O atleta teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo e recebeu o desejo de "muita força" do camisa 10 da Argentina.

Messi desejou "Muita força" a Neymar após lesão do brasileiro (Imagem: Reprodução/Instagram)

Neymar e Messi dividiram os gramados em duas oportunidades. A primeira vez foi no Barcelona, na temporada de 2013/2014, quando o brasileiro deixou o Santos e se transferiu ao clube catalão. Na Espanha, os dois construíram uma parceria vitoriosa, vencendo uma Liga dos Campeões (2014/15), um Mundial de Clubes (2015), dois Campeonatos Espanhois (2014/15 e 2015/16), três Copas do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17) e uma Supercopa da Espanha (2013).

Depois, os craques voltaram a jogar juntos na temporada de 2021/22, pelo Paris Saint-Germain. No time francês, eles conquistaram dois Campeonatos Franceses (2021/22 e 2022/23) e uma Supercopa da França (2022), apesar das passagens sem tanto brilho.

Para correção da lesão, sofrida na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Neymar precisará passar por cirurgia, mas a data do procedimento ainda não foi divulgada.

Neste ano, o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, disputou apenas nove jogos, somando pela Seleção e pelo clube saudita. O atacante tem três gols e cinco assistências.