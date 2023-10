Com dúvidas, Diniz pode mudar a escalação do Fluminense contra o Corinthians; confira

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fernando Diniz tem algumas dúvidas: principalmente as presenças de André e de Jhon Arias.

Enquanto o volante estava com a Seleção Brasileira, o meia-atacante integrava o time da Colômbia, ambos representando seus países na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, a dupla pode ser poupada neste meio de semana. Martinelli e John Kennedy trabalharam entre os titulares na ausência dos selecionáveis.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Além deles, o zagueiro Nino, que sofreu uma entorse leve no joelho enquanto estava com Diniz na Seleção, não fica à disposição e deve ser substituído por Marlon, que ficará ao lado de Felipe Melo na zaga.

Assim, o Fluminense deve ter a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno, John Kennedy (Jhon Arias) e Germán Cano.

?CORRA E OLHA O CÉU QUE O SOL VEM TRAZER BOM DIA? É #DiaDeFlu no Maracanã! Às 21h30, o #TimeDeGuerreiros enfrenta o Corinthians pelo @brasileirao! VAMOS VENCER, NENSE! pic.twitter.com/Aoo6st1qk8 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 19, 2023

Com duas derrotas seguidas e de olho na final da Libertadores, o Fluminense caiu para a oitava colocação do Brasileirão e tem atualmente 41 pontos. No entanto, uma vitória sobre o Corinthians em casa recoloca o Tricolor das Laranjeiras estre os primeiros colocados na tabela.