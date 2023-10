Com Abel suspenso, João Martins volta a comandar Palmeiras contra o Atlético-MG

O técnico Abel Ferreira está, mais uma vez, suspenso após ser punido com dois jogos de 'gancho' pelo STJD devido às declarações proferidas na derrota para o Grêmio, em setembro. Com isso, o auxiliar técnico João Martins volta a comandar o Palmeiras no compromisso diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O Verdão recebe o Galo, hoje (19), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

João Martins retorna ao comando do clube paulista após pouco mais de três meses. A última vez que ele esteve à beira do gramado como principal autoridade do banco de reservas foi no dia 4 de julho, quando o Palmeiras foi derrotado pelo rival São Paulo, por 1 a 0, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

Ao todo, o auxiliar já comandou o Alviverde em 22 embates e tem retrospecto de 12 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. Assim, possui aproveitamento de 66,7%, o que representa uma conquista de dois terços dos pontos possíveis.

O 'braço direito' de Abel Ferreira dirigiu a equipe 14 vezes no Campeonato Brasileiro, três na Libertadores, três no Campeonato Paulista e duas na Copa do Brasil, divididas entre as temporadas de 2020, 2021, 2022 e 2023.

Recentemente, João Martins chamou atenção por detonar a arbitragem brasileira após o duelo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, e apontar que "é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar (o Brasileirão) dois anos seguidos". Além disso, o português declarou que "na Europa, não veem jogos do Brasileiro porque parece mais teatro do que futebol".

Vindo de três derrotas consecutivas na competição nacional, o Palmeiras ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, empatado com o quinto colocado Flamengo e 11 atrás do líder Botafogo.

Jogos do Palmeiras sob o comando de João Martins

Santos 2 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro de 2020

Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - Libertadores de 2020

Palmeiras 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro de 2020

Palmeiras 1 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro de 2020

Palmeiras 3 x 0 São Caetano - Campeonato Paulista de 2021

Palmeiras 2 x 0 Ferroviária - Campeonato Paulista de 2021

Palmeiras 1 x 1 São Bento - Campeonato Paulista de 2021

Palmeiras 3 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro de 2021

Palmeiras 1 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro de 2021

Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro de 2021

Cuiabá 1 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro de 2021

Deportivo Táchira-VEN 0 x 4 Palmeiras - Libertadores de 2022

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero-BOL - Libertadores de 2022

Santos 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro de 2022

São Paulo 1 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro de 2022

São Paulo 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil de 2022

Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro de 2022

Palmeiras 4 x 0 Coritiba - Campeonato Brasileiro 2022

Vasco 2 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2023

Santos 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2023

Athletico-PR 2 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2023

São Paulo 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil de 2023

