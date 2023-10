CBJ faz últimos ajustes com a seleção antes do embarque para Pan-Americano

A poucos dias do embarque para o Chile, para a disputa do Pan-Americano, a Confederação Brasileira de Judô reuniu na última quarta-feira, virtualmente, toda a delegação do judô que integrará o Time Brasil na missão no torneio em Santiago. O objetivo foi afinar os últimos detalhes antes do maior evento do ano para a seleção brasileira de judô. Os atletas viajam na segunda-feira e a competição será de 28 a 31 de outubro.

Além dos 19 atletas convocados, o encontro contou com a participação de todos os membros da comissão técnica e equipe multidisciplinar que estarão em Santiago. Marcelo Theotonio, gerente de Alto Rendimento e chefe de equipe do judô em Santiago, deu as boas-vindas e parabenizou os atletas por conquistarem as vagas para o Pan. Em seguida, introduziu os principais tópicos da reunião.

"É muito importante fazermos esse alinhamento antes do embarque para que a delegação saiba o que esperar e como se portar num evento tão grande como o Pan e tão diferente do que estamos habituados na nossa rotina. Queremos fazer bonito não só dentro do tatame, como fora também. Esse cuidado com rede social, com a saúde do atleta são fundamentais para o sucesso completo da missão, junto com o nosso objetivo principal, que são as medalhas", explicou.

As primeiras orientações foram apresentadas pela sub-chefe, Bruna Muassab, que esclareceu questões logísticas, como agenda de voos, documentos para viagem, processo de credenciamento, uniformes, clima em Santiago e até detalhes como o tipo de tomada e voltagem no Chile foram apresentados à delegação. Informações que foram repassadas aos líderes do judô no Curso de Chefes de Equipe (CCCE), promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Os temas relacionados à saúde do atleta ganharam especial atenção por parte do médico Guilherme Garofo, que ressaltou a importância do cuidado com o uso de suplementos e medicamentos para evitar riscos de resultados positivos para doping. Na área de fisioterapia, Agatha Pascoalino alertou sobre os materiais individuais para bandagens e explicou o sistema de agendamento de atendimentos disponibilizado pelo COB, na Vila.

A nutricionista Roberta Lima, explicou as diferenças entre os protocolos de pesagem que devem acontecer em Santiago para aqueles com os quais os judocas já estão habituados no Circuito Mundial IJF, como mudanças de horários, local da pesagem, intervalos entre as pesagens do individual e da equipe. Além disso, ela orientou sobre estratégias de controle de peso ao longo dessa semana e como será a alimentação no restaurante da Vila Pan-Americana.

Os três treinadores da seleção que estarão juntos em Santiago, Kiko Pereira, Sarah Menezes e Andrea Berti, reforçaram os cuidados com o planejamento de treinos, controle de carga e estratégias táticas nesta reta final de preparação.

Por fim, a delegação passou por um treinamento de mídia conduzido pela assessora de comunicação da CBJ, Lara Monsores, que abordou temas como relacionamento com a imprensa e redes sociais, com destaque para as Regras 50 e 40 da Carta Olímpica. Um manual de orientações foi enviado a todos para reforçar as informações.

O judô estreará em Santiago 2023 no dia 28 de outubro, na Arena de Esportes de Contato, que fica no Estádio Nacional, coração dos Jogos. O Brasil terá a maior delegação de judocas da história do Pan, com 19 representantes. As lutas preliminares serão sempre às 10h (de Brasília) e as finais às 15h.