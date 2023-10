CBF remarca jogo entre Sport e Chapecoense para domingo por conta de questões climáticas em Santa Catarina

Na noite desta quinta-feira, o Sport informou que a CBF alterou a data da partida contra a Chapecoense, que aconteceria às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira. Agora, o duelo, válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcado para domingo, a partir das 18 horas. O palco do embate segue sendo a Ilha do Retiro.

Segundo comunicado publicado pelo Leão da Ilha em seu site oficial, a entidade justificou a mudança como sendo "questão de força maior, devido a situações climáticas na região de Santa Catarina, impossibilitando a viagem da Chapecoense" para Recife.

Assim, o Sport informou que "atualizará o serviço de jogo e divulgará novas informações para a torcida sobre ingressos e questões gerais" em breve.

Rubro-negros, a nossa partida diante da Chapecoense teve data e horário alterados: este domingo (22), às 18h. Em breve atualizaremos o serviço de jogo e divulgaremos novas informações para a torcida sobre ingressos e questões gerais: https://t.co/tiHtQFOnbe pic.twitter.com/pOOdpDpIEO ? Sport Club do Recife (@sportrecife) October 20, 2023

Na luta pela liderança da competição, os nordestinos figuram na terceira colocação, com 56 pontos, e quer o acesso para a elite do futebol brasileiro. O clube pernambucano vem de três empates seguidos no torneio nacional e precisa retomar o caminho das vitórias. Na última rodada, o Leão empatou em 2 a 2 com o Juventude.

Por sua vez, a Chapecoense segue na briga para escapar do rebaixamento para a terceira divisão. A equipe de Santa Catarina está no 17º lugar, com 33 unidades, e precisa do triunfo de qualquer maneira se quiser ter chances de deixar o Z4 ainda nesta rodada. O time vem confiante depois de vencer o rival Criciúma, no clássico catarinense, por 2 a 1.

Onde assistir: A Band, na televisão aberta, e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o jogo.