Cano elogia reação do Fluminense contra o Corinthians: "Jogamos muito bem"

O Fluminense ficou no empate com o Corinthians, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve os tricolores fora da zona de classificação para a próxima Libertadores. Ainda assim, o atacante Cano viu pontos positivos no desempenho dos tricolores.

Os cariocas viram os visitantes abrirem 3 a 1 no primeiro tempo, mas não se deixaram abalar e conseguiram buscar o empate na segunda etapa. O atacante Germán Cano valorizou a reação da equipe e pregou foco na manutenção do trabalho.

"Sobretudo no segundo tempo jogamos muito bem. No primeiro, erramos algumas coisas, precisamos melhorar. O Corinthians não fez nada. Continuamos no jogo para fazer os gols. Fizemos três, mas faltou um para sairmos com a vitória. Vamos continuar trabalhando", disse.

Com o empate contra o Corinthians, o Fluminense chegou a três partidas sem vencer no Brasileirão. Nas últimas duas rodadas, o Tricolor Carioca perdeu para Botafogo, por 2 a 0, e Cuiabá, por 3 a 0. A equipe comandada por Fernando Diniz está na final da Libertadores, em que enfrentará o Boca Juniors, no dia 4 de novembro. Caso não seja campeão, terá que conquistar sua vaga na próxima edição do torneio pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, teria que terminar dentro do G6.

O Fluminense terminou a rodada na nona colocação, com 42 pontos. Os tricolores voltam a campo neste domingo, quando visitam o Bragantino, no Nabi Abi Chedid.