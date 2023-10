Brasil vence Venezuela na estreia do beisebol nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil estreou com vitória no beisebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira fez 3 a 1 na Venezuela pelo primeiro embate da fase de grupos. Salomon Koba, Gabriel Barros e Lucas Oller foram os responsáveis pelas corridas brasileiras ? todas na segunda entrada, enquanto Omar Herrera descontou o placar, na quinta entrada.

Assim, os brasileiros iniciam o Grupo B com o pé direito. O triunfo sobre a sexta colocada do ranking mundial foi a primeira do país ? 24 do mundo na modalidade ? na competição desde 2007, quando disputou no esporte pela última vez. Na ocasião, classificado como país-sede, a Seleção bateu a Nicarágua, por 1 a 0, no Rio de Janeiro.

Na partida diante da Venezuela, os brasileiros chegaram a abrir 3 a 0 no placar na segunda entrada. Depois, cedeu uma corrida à Venezuela, que diminuiu na quinta entrada, mas conseguiu segurar o marcador até o fim e assegurou o triunfo histórico.

Arremessadores celebram triunfo do Brasil no beisebol

Após o confronto, os arremessadores Felipe Natel, conhecido como Pelé, e Oscar Nakaoshi, apelidado de Bidu, celebraram o resultado, falaram sobre a importância da vitória e projetaram o Brasil brigando por medalhas neste Pan-Americano.

"Viemos nos preparando para o Pan para conquistar medalha. E para isso sabíamos que teríamos que enfrentar potências como Venezuela, Cuba, Colômbia... Mas estamos muito confiantes, fizemos um trabalho bom, estamos com grupo bom, tremendos arremessadores, com muita experiência. Não foi nada surpreendente. O pessoal nem comemorou tanto, porque nosso objetivo é medalha. Queremos ganhar de todos e vamos conquistar essa medalha para o beisebol brasileiro", declarou Pelé.

"Todo mundo sabe que a Venezuela é um time forte no beisebol. Nós viemos nos preparando para isso, não só ganhar deles, mas para levar uma medalha para o Brasil. Foi um grande começo. Espero que nos próximos jogos a gente faça mais bons resultados", completou Bidu.

Agora, o Brasil fica a uma vitória de encaminhar vaga à semifinal e manter vivo o sonho por uma inédita medalha no beisebol. A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia, pela segunda rodada da chave, no próximo domingo (22), a partir das 9h30 (de Brasília). Depois, encerra a primeira fase contra a Cuba, no dia 24, no mesmo horário.