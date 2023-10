Barcelona jogará clássico com Real com logo dos Rolling Stones na camisa

Hoje (19), o Barcelona anunciou que utilizará um uniforme diferente no clássico contra o Real Madrid, no dia 28 de outubro, pelo Campeonato Espanhol. A equipe catalã estampará o logo da banda Rolling Stones na parte frontal da camisa azul e grená.

A novidade faz parte de uma ação de marketing do Spotify, patrocinador máster do clube. A plataforma de áudio quer promover o novo álbum dos Rolling Stones, Hackney Diamonds, com músicas inéditas que serão lançadas amanhã (20).

Essa não será a primeira vez que Barcelona e Spotify fecham acordo para alterar a camisa em uma partida contra o Real Madrid. Nos "El Clásicos" de março deste ano e outubro de 2022, o clube catalão estampou os logos dos artistas Rosalía e Drake, respectivamente.

O icônico símbolo Tongue and Lips (língua e lábios) dos Rollings Stones entrará em campo com a equipe do Barcelona no dia 28, no Estádio Olímpico Lluís Companys, a partir das 11h15 (de Brasília), em duelo direto pela liderança de La Liga.

Além disso, a ação de marketing do Spotify também será realizada em jogo do time feminino do Barça. No dia 5 de novembro, as jogadoras vestirão camisas com o logotipo da banda inglesa contra o Sevilla, pela Liga F, no Estádio Johan Cruyff.