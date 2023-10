Ayrton Lucas diz que chegada de Tite 'motiva um pouco mais' o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na estreia de Tite no comando. Autor do primeiro gol, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas celebrou a chegada do treinador.

O que aconteceu

Tite teve pouco mais de uma semana de trabalho antes da estreia. Apesar de começar mal, o Fla se organizou e venceu.

Ayrton admitiu uma motivação maior do time após a chegada do ex-treinador da seleção brasileira.

"Sabíamos que nos primeiros minutos eles iriam acabar pressionando por estarem jogando em casa. A gente sabia que teria que ter tranquilidade. O Tite é um treinador que faltam palavras, campeão de tudo. Isso motiva um pouco mais. Estamos procurando ouvir ele bastante para aprender e fazer as coisas que ele pede no campo", disse ao Premiere.

O lateral celebrou o gol. Ele também marcou no primeiro turno, quando o Flamengo empatou com o Cruzeiro em casa.

"Foi um lance muito rápido, tem que tomar a decisão logo. Fui feliz de dar o toque e fazer o gol. Muito feliz de fazer o gol e pela vitória", completou.

O Flamengo volta a entrar em campo no domingo, contra o Vasco. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã.

