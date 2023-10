Auxiliar admite "pior fase" do Palmeiras desde chegada de Abel Ferreira: "Temos que assumir"

Na ausência do suspenso Abel Ferreira, João Martins comandou o Palmeiras na derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (19). No entanto, quem representou o Verdão na entrevista coletiva foi o segundo auxiliar, Vítor Castanheira.

Após o revés ? o quarto seguido do Alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro ?, o português admitiu que este é o pior momento do clube palestrino desde a chegada da comissão técnica liderada por Abel.

"Realmente, não há como fugir: estamos na pior fase desde que chegamos aqui no Palmeiras. Temos que assumir isso. Queríamos muito estar na final da Libertadores, fizemos de tudo, mas infelizmente não conseguimos. Lógico que uma eliminação na semifinal abala. Temos sentido isso, é um fato: a equipe não está com a fluidez que já demonstrou. Não há como esconder isso. Mas temos que reverter essa situação com trabalho. Não conheço outra forma", disse.

Além disso, Castanheira foi questionado se os protestos contra Leila Pereira influenciam na fase atual do Verdão.

"Entendo a pergunta, mas só vou responder: nos momentos difíceis, de turbulência, é quando as famílias têm que ficar unidas", resumiu o auxiliar.

Antes e durante o embate, a Mancha Verde protestou contra Anderson Barros e Leila Pereira. A presidente do clube palestrino, em rota de colisão com a principal torcida organizada do Alviverde, foi o maior alvo das manifestações.

O clima é de crise, portanto, no Verdão ? que acumulou a quarta derrota consecutiva na competição nacional de pontos corridos.

Na próxima rodada, o Verdão vai até o Estádio Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 18h30 (de Brasília) do domingo, de olho em findar o próprio jejum.