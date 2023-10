Athletico Paranaense inicia preparação para duelo contra o líder Botafogo

Após a vitória sobre o Grêmio fora de casa, o Athletico Paranaense iniciou, nesta quinta-feira, sua preparação para o confronto diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo.

Ainda no Rio Grande do Sul, os jogadores que foram titulares no jogo contra o Grêmio realizaram um trabalho de recuperação física com especialistas do clube. O restante do elenco foi até o CT do Internacional, onde os atletas trabalharam exercícios físicos, técnicos e táticos, em espaço reduzido do gramado.

Ainda nesta quinta-feira, os profissionais do clube viajam para o Rio de Janeiro, local do duelo contra o Botafogo. A expectativa é que a chegada seja durante esta tarde.

O Athletico-PR fará seu último treino antes do jogo na sexta-feira, no CT Carlos José Castilho, do Fluminense.

Para o jogo contra o líder da competição, o Furacão não poderá contar com o atacante Cannobio, que recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Grêmio e terá que cumprir suspensão automática.

Athletico Paranaense e Botafogo se enfrentam no Estádio Nilton Santos no próximo sábado, ás 20h, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.