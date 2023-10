Às vésperas da final da Libertadores feminina, Palmeiras confirma lesão ligamentar de Andressinha

O Palmeiras terá um grande desfalque para a final da Libertadores feminina. O clube confirmou nesta quinta-feira que a meio-campista Andressinha sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia. O Verdão está prestes a enfrentar o Corinthians na decisão da competição continental.

Andressinha foi titular em todas as partidas do Palmeiras nesta edição da Libertadores. Na semifinal, disputada na última terça-feira, contra o Atlético Nacional, a meia teve que ser substituída antes da metade do primeiro tempo por conta da lesão. O Alviverde informou que a jogadora passará por cirurgia quando retornar ao Brasil.

A meio-campista Andressinha sofreu uma lesão, na última terça-feira (17), em jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores Feminina. Na realização dos exames, foi constatada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 20, 2023

A camisa 20 chegou ao Palmeiras em 2022, depois de deixar o Corinthians. Desde então, Andressinha entrou em campo 65 vezes pelo clube e balançou as redes nove vezes. A jogadora de 28 anos venceu as duas últimas edições da Libertadores, em 2021, pelo Alvinegro, e em 2022, com o Alviverde.

A final da Libertadores feminina entre Palmeiras e Corinthians será no sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Atual campeão, o Verdão vai em busca do seu segundo título, enquanto o Timão tentará o tricampeonato.