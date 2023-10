Arábia Saudita tem desejo de sediar a Copa do Mundo feminina de 2035

Após oficializar candidatura a sede da Copa do Mundo masculina de 2034, a Arábia Saudita demonstrou, nesta quinta-feira, desejo de sediar também o Mundial feminino de 2035. Segundo informação do veículo inglês BBC, a diretora técnica da seleção feminina do país, Monika Staab, afirmou que os sauditas têm interesse que o torneio aconteça por lá.

A dirigente participou de um evento de gestão na região metropolitana de Londres e afirmou: "Acredito que é um futuro brilhante" para a modalidade no país do Oriente Médio.

A possível candidatura, entretanto, levanta questionamentos a respeito de violações dos direitos humanos, sobretudo das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, na Arábia Saudita. Vale ressaltar que a relação entre pessoas do mesmo sexo no país é ilegal, tendo punição até de pena de morte.

Segundo a reportagem, inclusive, os sauditas já apresentaram formalmente sua candidatura para sediar a competição feminina em 2035, podendo disputar com a Inglaterra. A Arábia Saudita também está concorrendo como sede à Copa Asiática feminina, em 2026, ao lado da Austrália.

A seleção saudita feminina foi criada em 2022 ? dois anos após o lançamento do Campeonato feminino do país ? e ainda não disputou nenhum torneio oficial. A Arábia Saudita tem investido forte no futebol, trazendo grandes estrelas do esporte mundial, como Neymar e Cristiano Ronaldo.

Em fevereiro, a muitas atletas do criticaram fortemente a possibilidade da autoridade turística da Arábia Saudita se juntar aos patrocinadores da Copa do Mundo feminina deste ano, que foi disputada entre julho e agosto na Nova Zelândia e na Austrália. Diante da pressão e contrariedade dos países anfitriões, a ideia foi prontamente descartada pela Fifa.