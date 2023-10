Após lesão contra o Fortaleza, Rossi vira problema no Vasco para a sequência da temporada

Na noite da última quarta-feira, o Vasco derrotou o Fortaleza, por 1 a 0, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado foi muito importante na briga contra a degola.

No entanto, o Cruzmaltino não saiu somente com boas notícias de São Januário. O atacante Rossi entrou no segundo tempo, mas sentiu uma lesão na coxa. O jogador já havia sido desfalque nos últimos jogos pelo mesmo problema.

Nas redes sociais, Rossi exaltou a vitória do time carioca e pregou foco na recuperação da lesão.

"Grande vitória diante do nosso torcedor, voltamos a nos impor e ser o VASCO! Parabéns a todos pelo ótimo trabalho! Quanto a última foto, infelizmente acabei sentindo o mesmo músculo da perna.. mas já estamos cuidando para voltar o mais rápido possível! Sem lamentações, PRA CIMA!", escreveu.

Será imortal. ??? ?: Matheus Lima e Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/NehTAaowM5 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

Já o técnico Ramón Díaz afirmou que, no momento, a prioridade é focar na recuperação do atleta, para que Rossi volte 100% fisicamente.

"A gente pensava em nem usar ele. Mas a necessidade fez isso mudar, mesmo ele não estando 100%. Agora vai ter tempo para se recuperar e chegar na reta final bem, sem nenhuma lesão", declarou o argentino.

O elenco do Vasco passa a focar no clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. A bola rola às 16 horas (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.