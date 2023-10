André e Arias reforçam o Fluminense diante do Corinthians; confira a lista de relacionados

O volante André e o meia-atacante Jhon Arias reforçam o Fluminense no duelo desta quinta-feira diante do Corinthians, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A dupla era dúvida pois o André estava com a Seleção Brasileira e Arias servia a Colômbia, ambos representando seus países na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O volante tinha mais probabilidade de ir para o jogo contra o Timão por estar menos desgastado, enquanto o meia-atacante é titular na equipe colombiana e poderia ser poupado. Convocados pelo técnico Fernando Diniz, a dupla depende de avaliação do próprio treinador para saber se será titular ou não.

No entanto, Diniz teve um desfalque de última hora: o atacante John Kennedy foi cortado da lista de relacionados e não enfrenta o Corinthians. O motivo da ausência não foi informado pelo clube. Além dele, Nino, com uma entorse no joelho sofrida ainda na Seleção, fica de fora - como esperado.

Confira a lista completa dos relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes;

Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes; Defensores: Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Marcelo, Marlon e Samuel Xavier;

Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Marcelo, Marlon e Samuel Xavier; Meias: Alexsander, André, Danielzinho, Giovanni, Jhon Arias, Leo Fernández, Lima, Martinelli, Ganso e Thiago Santos;

Alexsander, André, Danielzinho, Giovanni, Jhon Arias, Leo Fernández, Lima, Martinelli, Ganso e Thiago Santos; Atacantes: Germán Cano, Keno, Lelê e Yony González.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Corinthians. VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/bhFPqTuUAP ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 19, 2023

Assim, o Fluminense deve ter a seguinte escalação: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno, Jhon Arias (Lima) e Germán Cano.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Com duas derrotas seguidas e de olho na final da Libertadores, o Fluminense caiu para a oitava colocação do Brasileirão e tem atualmente 41 pontos. No entanto, uma vitória sobre o Corinthians em casa recoloca o Tricolor das Laranjeiras estre os primeiros colocados na tabela.