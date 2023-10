Além de artilheiro do Grêmio, Luis Suárez é o líder de assistências entre todos jogadores do Brasileirão

Com o passe para o gol de Lucas Besozzi na derrota do Grêmio nesta quarta-feira, Luis Suárez se tornou o maior "garçom" do Campeonato Brasileiro. Além de ter balançado as redes nove vezes, o uruguaio também distribuiu sete assistências para companheiros.

Suárez ultrapassou Gerson, do Flamengo, Hulk, do Atlético-MG, e Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, que têm seis passes para gol na competição. Na artilharia do Brasileirão, o atacante ocupa o quinto lugar ao lado de Hulk e Jonathan Calleri, do São Paulo.

Além disso, o uruguaio é o jogador que mais arriscou chutes até a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo os dados da Sofascore, Luis Suárez finalizou 80 vezes.

Luis Suárez entre os 698 jogadores do @Brasileirao 2023: ? 1º em assistências (7) ? 1º em finalizações (80) Arco e flecha! ??? pic.twitter.com/4vzLzonxXL ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 18, 2023

Na temporada inteira, os números são ainda maiores. O atacante de 36 anos marcou 18 gols e deu 13 assistências pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão.

Apesar de ter se tornado o "garçom" do torneio nesta quarta-feira, Suárez não impediu a derrota tricolor para o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena do Grêmio. O resultado estacionou a equipe na terceira posição da tabela, com 44 pontos. Na próxima rodada, o Grêmio visita o São Paulo no Morumbi, a partir das 18h30 (de Brasília) do sábado.