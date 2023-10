Zagueiro do Vasco, Miranda é convocado por Ramon Menezes para a disputa dos Jogos Pan-Americanos

O Vasco terá um desfalque para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque o zagueiro Miranda foi convocado para disputar os Jogos Pan-Americanos, no Chile.

O clube carioca liberou a participação do defensor na Seleção Brasileira comandada por Ramon Menezes. Miranda não vem sendo aproveitado pelo técnico Ramón Díaz.

O zagueiro se junta ao atacante Figueiredo. Ambos serão os representantes do Vasco na Seleção nesta competição.

Dentro de campo, o Vasco encara o Fortaleza, nesta quarta-feira, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.