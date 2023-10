XP aposta no Pan, amplia patrocínios e dará colete a medalhistas

Patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB), a XP programou uma série de ações para ativar sua associação com o movimento olímpico brasileiro durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que começam oficialmente na sexta (20).

A plataforma de investimentos vai patrocinar a torcida organizada Movimento Verde Amarelo e estará presente nas transmissões da Cazé TV. Além disso, terá espaços exclusivos na Casa Brasil, vai distribuir seus "coletes medalha" e promete fazer cobertura dos atletas do Time Brasil nas redes sociais.

O "Time XP" em Santiago, parte do contrato dela com o COB, vai contar com duas campeãs olímpicas, Ana Marcela Cunha e Rafaela Silva, e duas promessas para os Jogos de Paris: a nadadora Stephanie Balduccini e o velejador Bruno Lobo, que compete na Fórmula Kite, modalidade à qual a XP tem se associado.

A empresa terá uma área de ativação dentro da Casa Brasil, local de hospitalidade do COB em Santiago. Medalhistas irão diariamente ao local, onde serão entrevistados e receberão o "Colete Medalha", uma referência à peça de vestuário associada à empresa, que tem as versões ouro, prata e bronze. O espaço também receberá clientes que estiverem em Santiago.

"Todas as ações foram pensadas para amplificar a marca XP como patrocinadora do COB, estabelecendo conexão e engajamento com a audiência por meio do evento, da torcida e dos atletas. A XP tem uma longa trajetória de investimentos no território dos esportes, que estão em linha com a estratégia da companhia para o mercado nacional e internacional", diz Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.