Vasco supera Fortaleza com gol de Payet e empurra Santos para o Z4 do Brasileirão

O Vasco mostrou força em São Januário e bateu o Fortaleza, por 1 a 0, nesta quarta-feira, com gol de Payet, o primeiro com a camisa do clube carioca. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 30 pontos, deixaram a zona do rebaixamento e empurraram o Santos para o Z4, com a mesma pontuação. Já o Leão do Pici segue com 42, fora do G6 do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vem de sequência positiva no Brasileirão, e ainda entra em campo nesta rodada. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Na próxima rodada, o Vasco terá o clássico contra o Flamengo, no domingo, às 16 horas, no Maracanã. No dia anterior, o Fortaleza vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, às 18h30.

O jogo

O Vasco começou a partida pressionando o Fortaleza. Tanto que os cruzmaltinos quase marcaram aos quatro minutos, com Praxedes. O volante recebeu passe na área, mas finalizou para boa defesa de João Ricardo. Em seguida, Marcelo Benevenuto tentou fazer o corte e quase marcou contra. Mais uma vez, o goleiro cearense salvou os visitantes.

Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e assustaram em cabeceio de Vegetti, para fora. Depois, Praxedes novamente parou em João Ricardo. Já Marlon Gomes pegou rebote na área e mandou pela linha de fundo.

Somente na parte final, o Fortaleza conseguiu chegar com perigo. Primeiro, Machuca recebeu passe na área, mas viu Paulo Henrique aparecer para salvar os cariocas. Em seguida, Lucero cabeceou em cima de Léo Jardim. Antes do intervalo, o Vasco ainda assustou com Vegetti. Assim, o jogo seguiu igual na primeira metade em São Januário.

No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e pressionou novamente o Fortaleza. Desta vez, os cruzmaltinos chegaram ao gol, aos 12 minutos. Payet recebeu passe na entrada da área e chutou no canto, sem chance para João Ricardo.

O Fortaleza não sentiu o revés e quase empatou no minuto seguinte. Pochettino cabeceou para grande defesa de Léo Jardim. Com o passar do tempo, o Fortaleza aumentou a pressão em busca do empate. Só que os visitantes tinham dificuldade em passar pela marcação do Vasco. Já os donos da casa pecavam nos passes e não encaixavam os contra-ataques.

O Fortaleza só foi assustar aos 42 minutos, em chute de Marinho, que parou em Léo Jardim. O Vasco se segurou e conseguiu sair de campo com a vitória em São Januário.

FICHA TÉCNICA



VASCO-RJ 1 X 0 FORTALEZA-CE

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 18 de outubro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Gabriel Pec, Matheus Carvalho e Marlon Gomes (Vasco); Escobar e Yago Pikachu (Fortaleza)

GOL



VASCO: Payet (aos 12 minutos do 2°T)

VASCO: Leo Jardim, PH (Puma), Maicon (Miranda), Leo e Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes (Rossi) e Praxedes (Jair); Payet (Matheus Carvalho), Vegetti e Gabriel Pec



Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Escobar; José Welison (Galhardo), Caio Alexandre (Pedro Augusto) e Pochettino (Marinho); Yago Pikachu (Calebe), Lucero e Machuca (Guilherme)



Técnico: Juan Pablo Vojvoda