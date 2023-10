Última derrota do Palmeiras para o Atlético-MG foi em 2021; invencibilidade dura dez jogos

O Palmeirasencara o Atlético-MGem seu primeiro compromisso após a data Fifa nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto será válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo entre os dois clubes tem sido bastante frequente nas últimas temporadas. De 2020 para cá, os times se encararam 13 vezes no total, com destaque para seis encontros ocorrendo em mata-matas da Libertadores, com o Verdão levando a melhor em todas as ocasiões.

Além disso, o Palmeiras vive uma sequência de dez jogos de invencibilidade contra o Galo. Após perder os dois primeiros compromissos contra o clube mineiro na era Abel Ferreira, o Verdão nunca mais foi superado pelo Atlético-MG. A última derrota veio no dia 14 de agosto de 2021, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0 em Minas Gerais.

Depois disso, os clubes se encararam mais dez vezes, com oito empates e duas vitórias do Palmeiras. Ao todo são oito gols marcados pelo Verdão e seis sofridos neste período, que também contou com as três classificações do Alviverde para cima do Atlético-MG nas Libertadores de 2021, 2022 e 2023.

O Palmeiras espera contar com o bom histórico recente contra o Galo para voltar a vencer após cinco jogos sem triunfos na temporada. Atualmente, o clube é o quarto colocado da Série A, com 44 pontos conquistados.