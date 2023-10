Senadora pede retirada de Bola de Ouro e cidadania francesa de Benzema; entenda

Nesta quarta-feira, a senadora francesa Valérie Boyer pediu para que seja retirada a cidadania francesa e a Bola de Ouro de Benzema caso se confirme a ligação com o grupo islamita Irmandade Muçulmana, como foi sugerido pelo Ministro do Interior, Gérard Darmanin.

"Se as declarações do Ministro do Interior se confirmarem, temos de considerar sanções contra Karim Benzema. Uma sanção simbólica seria primeiro retirar a Bola de Ouro. Depois, temos de pedir que lhe seja retirada a nacionalidade", afirmou em comunicado.

A afirmação da política dos Republicanos acontece dois dias depois da declaração de Darmanin. Boyer ainda complementou dizendo que não pode aceitar que uma pessoa como dupla nacionalidade "desonre e traia o país".

A Irmandade Muçulmana é a organização islâmica mais antiga do mundo arábe, considerada terrorista em diversos países europeus. A acusação do Ministro ocorreu após publicação de Benzema em apoio aos que moram na região de Gaza, depois do bombardeio de Israel em contra-ataque ao Hamas.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. ? Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Atualmente, o centroavante francês atua no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Na temporada 2023/24, o jogador atuou em sete partidas, com três gols e duas assistências.