Sem espaço no Manchester City, Kalvin Phillips avalia saída: "Preciso jogar e competir"

Contratado por mais de 40 milhões de libras (cerca de R$ 269,7 milhões na época) em 2022, Kalvin Phillips não conquistou espaço no time titular do Manchester City e a falta de jogos tem incomodado o técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate.

"Southgate me disse que, para manter meu lugar, preciso jogar. É isso que eu quero fazer. Concordei com Gareth nisso", declarou Phillips à BBC, após começar no onze inicial da Inglaterra na vitória por 3 a 1 contra a Itália, pelas Eliminatórias para a Eurocopa.

Embora tenha feito parte da campanha vitoriosa do City na última temporada, que levantou os troféus da Liga dos Campeões, Premier League e Copa da Inglaterra, Kalvin Phillips só entrou em campo 21 vezes, sendo apenas quatro como titular.

Always an honour playing for my country. Unbelievable night last night and an unbelievable camp with a great group of people ???????? pic.twitter.com/3yZG2Ns9HE ? Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) September 13, 2023

Além disso, o técnico Pep Guardiola chegou a criticar a forma física do volante inglês ao retornar da Copa do Mundo de 2018, no Catar. Nesta terça-feira, Phillips admitiu a falta de oportunidades no Manchester City e atribuiu às lesões sofridas no ano passado.

"Quero jogar futebol e quero jogar o máximo possível. No último ano e meio não consegui fazer isso devido a lesões. É algo em que terei que pensar. Espero que minha chance chegue, mas se isso não acontecer, terei que tomar outras decisões também", disse o jogador.

Nesta temporada, Kalvin Phillips chegou a ser cogitado para começar no onze inicial do City com a ausência de Rodri, que havia sido suspenso por três jogos. No entanto, Phillips foi titular somente uma vez, e foi preterido pelos jovens Rico Lewis e Matheus Nunes.