Seleção de atletismo terá 75 atletas no Time Brasil para disputa do Pan-Americano

O atletismo terá 75 atletas (37 mulheres e 38 homens) na disputa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. É a maior delegação do Time Brasil por modalidade. A maratona será realizada neste domingo, logo no início dos Jogos, mas todas as outras provas estão concentradas na segunda semana de competições, entre 29 de outubro e 4 de novembro.

As provas de rua serão em percursos montados na Esplanada do Campo de Marte e as de campo e pista no Coliseo do Estádio Nacional Julio Martínez. Os maratonistas seguem para Santiago nesta quinta-feira e os demais atletas em vários grupos, de forma escalonada, o último deles saindo do Brasil no dia 27 de outubro.

Para 21 modalidades, as que têm possibilidades de vagas diretas para a Olimpíada de Paris, em 2024, o Pan será muito importante. O atletismo está entre as dez modalidades que terão vagas indiretas, com índices ou pontos importantes no ranking de classificação.

O COB vai levar para Santiago a maior equipe da história numa competição no exterior, com 623 atletas, além de 11 reservas, 263 oficiais de confederações e 124 do COB, 1.020 integrantes no total.

Dessa vez, a transmissão para o Brasil será feita exclusivamente por plataformas streaming. O Canal Olímpico do Brasil e a Cazé TV terão quatro canais ao vivo. As transmissões, todas ao vivo e gratuitas, serão feitas de maneira simultânea na plataforma do Canal Olímpico e no canal do YouTube do Time Brasil.