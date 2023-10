São Paulo: quatro motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

O São Paulo enfrenta, às 21h30 de hoje, o Goiás, no Hailé Pinheiro (Serrinha), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O UOL lista abaixo quatro motivos para o torcedor acreditar na vitória — e dois para desconfiar da equipe de Dorival Júnior.

Motivos para acreditar na vitória

Histórico bom em Goiânia. O Tricolor venceu os últimos quatro jogos que fez atuando como visitante diante do Goiás. No último compromisso, aliás, houve até goleada: a equipe paulista atropelou o adversário por 4 a 0 em novembro do ano passado.

Titulares em ação. Dorival poupou seus principais jogadores em boa parte do Brasileirão para priorizar os dois torneios de mata-mata: Copa do Brasil e Sul-Americana. Livre de outras competições, o técnico vai escalar o que tem de melhor para a partida de hoje

"Reforços". O atacante Erison e o volante Gabriel Neves estão recuperados de lesão e, em meio aos dias de data Fifa, voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco. Os dois não devem iniciar o duelo em Goiânia, mas se transformaram em opções para o 2° tempo. Já o titular Rafinha, que vivia imbróglio por renovação, acertou sua permanência para 2024 e é outra "novidade".

Fase do Goiás. A equipe de Armando Evangelista acumula sete jogos sem vitória no Brasileirão — quatro deles atuando no Hailé Pinheiro. A má fase deixou os goianos dentro do Z4 com apenas 27 pontos.

Motivos para desconfiar

Visitante inofensivo. O São Paulo ainda não venceu atuando fora de seus domínios no torneio e é o segundo pior visitante desta edição, à frente apenas do América-MG, que é o lanterna da tabela. O Tricolor disputou 12 jogos longe de casa: empatou seis e perdeu outros seis.

Calleri fora. O atual artilheiro da equipe passou por operação no tornozelo na semana passada e não deve atuar mais na temporada. Sem o argentino, Dorival terá dor de cabeça para fazer o setor ofensivo funcionar — Luciano é o mais cotado para substituir o camisa 9.

