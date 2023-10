São Paulo abre venda geral de ingressos para o duelo contra o Grêmio

O São Paulo anunciou hoje (18) a abertura da venda de ingressos ao público geral para o jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para este sábado (21), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi.

Os bilhetes já estavam sendo comercializados desde o último domingo para aqueles que fazem partes dos planos de sócio-torcedor do Tricolor. A venda é feita exclusivamente pelo site spfc.totalacesso.com.

Os valores das entradas variam de R$ 50 no setor popular até R$ 400 nos camarotes.

Bora pro Morumbi! A venda de ingressos para São Paulo x Grêmio está aberta para todos os torcedores! ? Grêmio ?? 21/10 (sábado) ? 18h30 ? Morumbi ? Brasileirão Acesse: https://t.co/WhCWQotMbf#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/39oPAITsp2 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 18, 2023

Antes do duelo pela 28ª rodada do Brasileirão, o São Paulo enfrentará o Goiás hoje (18). A partida acontecerá às 21h30 no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).

Atualmente, os comandados de Dorival Júnior estão na 10ª posição na tabela, com 35 pontos. O Tricolor já está com uma vaga garantida na Libertadores de 2024 por ter sido o campeão da Copa do Brasil.

Confira os preços dos ingressos para São Paulo x Grêmio

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte - Setor Popular (Amarela) > R$ 50 / R$ 25

Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 70 / R$ 35

Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50

Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 70 / R$ 35

Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$ 150 / R$ 75

Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 250 / R$ 125

Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 250 / R$ 125

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 150 / R$ 75

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 150 / R$ 75

CAMAROTES

Camarote Corporativo > R$ 400

Camarote dos Ídolos > R$ 400

