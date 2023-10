Santos x Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Após um longo período de pausa para a data Fifa, o Santos enfim retorna a campo nesta quinta-feira à noite, diante do Red Bull Bragantino. O jogo acontece às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Marcelo Fernandes busca dar continuidade à boa fase para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Com três vitórias consecutivas, a equipe deixou a degola e assumiu a 15ª colocação da tabela, com 30 pontos, três acima do Z4.

Um dos responsáveis pela reação santista, o volante Tomás Rincón é desfalque por suspensão, assim como o volante Camacho. O atacante Alfredo Morelos sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinos da última semana e também é baixa.

Em contrapartida, o Peixe conta com os retornos de Rodrigo Fernández, Lucas Lima e Dodô, que estavam suspensos no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri. O colombiano Mendoza também deve voltar a ser relacionado após um estiramento na panturrilha.

Já o atacante Soteldo, que brilhou na vitória da Venezuela sobre o Chile, chegará ao Brasil apenas nesta madrugada e será avaliado, mas a tendência é que ele inicie a partida no banco de reservas. Com isso, o uruguaio Maxi Silvera deve fazer sua estreia como titular.

Do outro lado, o Bragantino, que não perde há seis partidas, chega para o confronto como vice-líder do Brasileirão. Na rodada anterior, o Massa Bruta ficou no empate com o Athletico-PR, em Curitiba, por 1 a 1.

O técnico português Pedro Caixinha terá a volta do meia Lucas Evangelista, suspenso no último jogo. Quem também deve ser relacionado é o atacante colombiano Henry Mosquera, recuperado de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por três meses.

A baixa fica por conta do lateral esquerdo Juninho Capixaba, um dos destaques da equipe de Bragança Paulista nesta temporada, que precisará cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X RB BRAGANTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 19 de outubro, quinta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.



Técnico: Marcelo Fernandes

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.



Técnico: Pedro Caixinha