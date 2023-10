Santos: Técnico estuda Bragantino e foge do óbvio para escalar titulares

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Marcelo Fernandes estudou o Red Bull Bragantino e deve fugir do óbvio para escalar o time titular do Santos na quinta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Marcelo Fernandes quebra a cabeça para definir o substituto do capitão Tomás Rincón, que está suspenso. Capitão, ele se tornou peça valiosa por seu poder físico e facilidade no mano a mano.

O substituto natural para Rincón seria Rodrigo Fernández, meio-campista defensivo de características semelhantes. O Santos, porém, deve ter Dodi no 11 inicial.

Por ser um volante mais leve, Dodi é opção devido às características do time do Bragantino, que tem um meio-campo dinâmico, com todos capazes de defender e participar do ataque.

Com Dodi, Jean Lucas passa a ter mais responsabilidade defensiva. O Santos perde no jogo aéreo sem Rincón, mas ganha em mobilidade e possibilidade de ficar mais com a bola estando na Vila. O Peixe teve menos posse que Bahia, Vasco e Palmeiras nas últimas três vitórias, quando teve estratégia de atuar em transição.

Outra mudança do Santos será a entrada de Maxi Silvera na vaga de Soteldo. O jogador chegará em cima da hora após a convocação pela seleção venezuelana para as Eliminatórias e será opção no banco de reservas. Silvera chamou a atenção na virada sobre o Palmeiras pelo bom desempenho mesmo sob pressão.

A provável escalação do Santos é: João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

