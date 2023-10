Santos deseja força a Neymar após grave lesão no joelho: "A nação santista está com você"

O Santos se pronunciou em suas redes sociais após o anúncio de que Neymar Jr. sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. O atleta se machucou durante a derrota do Brasil para o Uruguai, na última terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias, e precisará passar por cirurgia.

"A nação santista está com você mais uma vez, Neymar. Força, Menino da Vila", publicou o Peixe.

A ruptura do ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo foi constatada nesta quarta-feira, após a realização de exames clínicos e de imagem em São Paulo. A data para o procedimento cirúrgico ainda não foi definida.

O departamento médico da Seleção Brasileira manterá contato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, a fim de auxiliar na recuperação do jogador. Esta é a lesão mais grave da carreira do atacante, que deve ficar afastado dos gramados de seis a oito meses.

O camisa 10, portanto, vira dúvida para a disputa da Copa América nos Estados Unidos, marcada para junho do ano que vem.

O histórico recente de lesões de Neymar contraria o que o mesmo viveu com a camisa do Santos. Sem nenhum tipo de contusão grave, o jogador faturou seis títulos pelo clube da Vila Belmiro: três Estaduais (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Além disso, foram 136 gols em 225 partidas pelo Peixe, antes de defender Barcelona, Paris Saint-Germain e, agora, o Al-Hilal. Nesta temporada, são apenas três tentos em nove jogos pelo clube saudita e pela Seleção.

Curiosamente, na última vez que Neymar visitou a Vila Belmiro ele também estava machucado. De muleta, o jogador acompanhou o empate sem gols entre Santos e Audax Italiano, pela Sul-Americana, em abril deste ano, enquanto se recuperava de uma cirurgia no tornozelo.