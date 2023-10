Rodri acredita que Messi ganhará a Bola de Ouro e enaltece Guardiola: "O treinador mais influente na minha carreira"

O volante Rodri foi peça fundamental do time do Manchester City que conquistou a tão sonhada Liga dos Campeões em junho deste ano e, por conta disso, foi indicado à Bola de Ouro. O espanhol, porém, não se vê com grandes chances na disputa e cravou quem acha que levará o prêmio para casa nesta edição: Lionel Messi. Essa seria a oitava vez que o argentino conquistaria a premiação.

"Sei que as premiações individuais envolvem muito marketing. Ao lado dos craques com quem disputo, claro que me falta marketing, assim como faltava para Xavi e Iniesta. Me preocupo com as coisas que posso controlar e isso são os prêmios coletivos. Acredito que quem ganhará será um tal de Leo Messi. Haaland também é uma figura muito grande e tem seus méritos", afirmou o volante do City em entrevista à rádio COPE.

Rodri também destacou a importância do técnico Pep Guardiola na evolução de seus desempenhos como volante. O jogador revelou uma situação na final da Champions League, contra a Inter de Milão, em que o treinador foi essencial para sua mudança de mentalidade e para que ele marcasse o gol do título.

"Eu não estava encontrando a fluidez que normalmente encontro, e era minha primeira final. No intervalo, Guardiola disse para a equipe: 'Não sei o que está acontecendo, nem Rodri está bem'. Eu não esperava por isso. Outro jogador poderia ter perdido a confiança, mas eu precisava da confirmação de que não estava bem. Saí com uma mentalidade totalmente diferente", contou o atleta.

O volante do City continuou: "Na segunda etapa, o time cresceu e marquei o gol. Vejo Guardiola 'louco' todo dia. É o treinador mais influente da minha carreira. Me levou a um nível que eu não sabia que poderia alcançar. Te dá uma caixa de ferramentas e possui mais ferramentas que o resto. Existem poucos jogadores que Pep não levou ao topo".

? ¡¡??????? ????????????!! ? #EURO2024... ¡¡ALLÁ VAMOS!! La @SEFutbol ya tiene su billete para el máximo torneo continental que tendrá lugar el próximo año en Alemania. ???? ¡¡Enhorabuena, equipo!! ¡¡Enhorabuena, afición!!#VamosEspaña pic.twitter.com/qjnYOQ73cK ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 15, 2023

Jogadores espanhóis e do Barcelona como referências

Rodri ainda falou sobre a experiência de ter atuado como zagueiro na seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2022. O jogador declarou que assistiu diversos vídeos da dupla de zaga da Espanha no Mundial de 2010 - Piqué e Puyol, ambos ex-Barcelona -, para acostumar-se com a posição.

"Não me surpreendi em ser zagueiro no Mundial. Sabia que havia muita disputa na volância. Mas apareceu uma oportunidade para disputar a Copa, e entre ser lateral esquerdo ou não jogar, prefiro jogar na lateral. Sabia que poderia render como zagueiro, mas é uma responsabilidade grande fazê-lo em uma Copa do Mundo. (Eu e meu agente) pegamos cortes do Mundial de 2010, na África do Sul, de Puyol e Piqué", pontuou o jogador.

Por fim, Rodri ainda classificou Sergio Busquets, hoje na MLS, como "o melhor volante de todos os tempos". "Convivi com Busquets, cresci como jogador ao lado dele e sei que teve momentos difíceis. Quero ser melhor que ele, e estamos falando do melhor volante de todos os tempos".