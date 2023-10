Quando vão começar os Jogos Pan-Americanos 2023?

A 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos está prestes a começar. Santiago, capital do Chile, sediará o evento.

A cerimônia de abertura do Pan 2023 está marcada para a próxima sexta-feira (20), às 20h30 (de Brasília). No entanto, as competições começam antes.

O primeiro evento esportivo do Pan 2023 acontece nesta quarta (18). O Chile, país anfitrião, enfrentará o México em partida válida pelo Grupo A do torneio de beisebol. O jogo tem início marcado para as 09h30.

O Brasil também entra em ação no beisebol antes da cerimônia de abertura. A seleção terá pela frente a Venezuela amanhã (19), às 15h.

A quinta-feira também terá atletas brasileiros no boxe. As lutas começam às 11h, com o paulista Luiz Gabriel Oliveira em ação na primeira categoria em disputa (até 57kg).

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago vão até 05 de novembro. O evento terá 58 modalidades esportivas.

Onde assistir ao Pan-2023?

O Pan de Santiago terá transmissão da CazéTV, no YouTube, e do site do Canal Olímpico do Brasil. As duas plataformas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa.

Os Jogos Pan-Americanos não vão passar na TV aberta ou fechada. A Record TV, detentora dos direitos de transmissão das últimas três edições, rompeu contrato durante a pandemia.