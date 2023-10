Promessa do Santos, Miguelito busca recuperar espaço no time principal após data Fifa

Uma das principais promessas do Santos para o futuro, o meio-campista Miguelito perdeu espaço na equipe principal nos últimos meses. O jovem sequer foi relacionado para as últimas partidas do time e pretende recuperar o tempo perdido.

Apesar de integrar os treinamentos com o time profissional no CT Rei Pelé, o boliviano se dedicou à categoria sub-20 nos últimos meses. Ele atuou no Campeonato Brasileiro sub-20, onde o Santos foi eliminado pelo Flamengo, na fase de semifinais, e na Copa do Brasil, caindo nas oitavas de final, para o Corinthians.

Recentemente, os Meninos da Vila também foram eliminados de forma precoce na terceira fase do Paulista sub-20. A equipe é a atual campeã estadual de base, mas não poderá defender o título.

A Gazeta Esportiva apurou que Miguelito estava com o time sub-20 para ajudar a equipe em um momento decisivo da temporada. As decepcionantes eliminações, contudo, devem fazer com que o garoto volte a receber minutos no time alvinegro.

A última vez que ele foi relacionado para uma partida do Santos foi em julho, no empate com o Botafogo, ainda sob o comando de Paulo Turra.

O meia foi convocado pela seleção da Bolívia para última data Fifa, quando a equipe enfrentou Equador e Paraguai, mas não entrou em campo. Agora, ele vive a expectativa de retomar o espaço e voltar a receber oportunidades no time comandado por Marcelo Fernandes

Miguelito é fruto do "Projeto Bolívia", uma parceria do país com o Santos que também provocou as chegadas de Enzo Monteiro e Zabala à Vila Belmiro. Tratado como uma grande joia, o jogador ficou "escondido" nas categorias de base até assinar seu primeiro contrato com o Peixe, em abril do ano passado.

O atleta de 19 anos atuou duas vezes pela equipe profissional em 2022, mas alternou entre o time de cima e a base. Nesta temporada, ele soma apenas sete partidas disputadas pelo clube.

O próximo compromisso do Santos será amanhã (19), contra o vice-líder do Brasileirão, Red Bull Bragantino. O jogo está marcado para as 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição. O Peixe vai em busca da quarta vitória consecutiva para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

