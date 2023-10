Prazo se encerra e acaba com possibilidade de 3ª via e candidatura de Andrés no Corinthians

Não há mais chance de uma terceira via na eleição presidencial do Corinthians. O prazo para inscrição de chapas e candidatos se encerrou na última sexta-feira (13), às 17 horas (de Brasília) e, portanto, André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição) são os únicos nomes que concorrerão ao pleito, caso não ocorra impugnação de nenhum dos candidatos.

A homologação da comissão eleitoral está agendada para quinta-feira, pela manhã. Até lá, o grupo se certificará se há alguma irregularidade em alguma das inscrições.

Sócios influentes no clube chegaram a cogitar se lançar à disputa, como Herói Vicente, ex-diretor jurídico na gestão de Duilio Monteiro Alves, e Romeu Tuma Júnior, que deixou a Comissão Eleitoral recentemente. Ambos, porém, foram demovidos da ideia pelo risco de enfraquecer a oposição.

Tanto Augusto quanto André só podem renunciar à candidatura em caso de "força maior", por conta de algum evento excepcional. Nessa situação, o primeiro vice assumiria o lugar de postulante à presidente. Milton Leite, pelo lado do André, e Osmar Stabile, da parte do Augusto, seriam os encarregados. A renúncia que fugir deste cenário pode resultar até em queda da chapa do candidato.

Andrés fora da briga

Com o fim do prazo e vices definidos, Andrés Sanchez, principal figura da chapa Renovação e Transparência, não pode mais substituir André Negão como candidato da situação. O ex-presidente, em caso de vitória de André, deve ter cargo importante à frente do futebol do clube, mas a possibilidade de concorrer ao pleito está, definitivamente, descartada.

A eleição presidencial e do Conselho Deliberativo está marcada para o dia 25 de novembro, no Parque São Jorge. Enquanto Augusto Melo e André Negão disputam o pleito, 16 chapas concorrerão a 200 cadeiras no Conselho.

Divergência sobre prazos

O edital de convocação para a assembleia geral, assinado por Alexandre Husni, presidente do Conselho Deliberativo, determinou o período de 28 de setembro a 13 de outubro para inscrições de chapas e candidatos, respeitando os 15 dias necessários ordenados pelo estatuto do clube.

Foram contados dias corridos, portanto, com sábados, domingos e feriados sendo reconhecidos no período referido como dias a serem somados.

Entretanto, o mesmo estatuto determina que a publicação da homologação das inscrições, de responsabilidade da comissão eleitoral, precisa ser divulgada no prazo de três dias após o fim do período de inscrições.

Isso não ocorreu porque, neste caso, diferentemente do período de inscrições, a comissão eleitoral refutou o fim de semana e adotou a contagem apenas de dias úteis. Desta maneira, ao invés do prazo se encerrar na última segunda-feira às 17h, a comissão eleitoral terá até o fim de quarta-feira para avaliar as documentações entregues.

Vale lembrar que sócios do clube poderão solicitar impugnação de qualquer chapa ou candidato em até 24h após a homologação das inscrições.

A Gazeta Esportiva apurou que a diferença na contagem dos dias entre período de inscrição e período de avaliação, ou seja, dias corridos para um caso e dias úteis para o seguinte, está causando conflito de interpretações sobre o processo e pressão interna, com sócios dispostos a entrar com ação na justiça se alguma candidatura for questionada ou impugnada pela comissão eleitoral, sob alegação de critérios distintos e perdas de prazos, sem possibilidade de abertura de novas datas.

Por ora, os tramites seguirão normalmente.