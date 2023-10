Messi dá show, Argentina bate Peru e dispara na tabela das Eliminatórias

Com direito a mais um show particular de Lionel Messi, a Argentina não tomou conhecimento do Peru, venceu o adversário atuando em Lima por 2 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

O camisa 10 marcou os dois gols da atual campeã do mundo, líder da tabela com 12 pontos — com sete gols marcados e nenhum sofrido.

A seleção de Juan Reynoso, por outro lado, ainda não balançou as redes e amarga a penúltima posição com apenas um ponto conquistado. Já há pressão, inclusive, pela saída do treinador.

Os dois países voltam a jogar pelas Eliminatórias no próximo dia 16. Messi e companhia recebem o vice-líder Uruguai, que soma sete pontos, enquanto os peruanos visitam a lanterna Bolívia — o Brasil é o 3° colocado pelo saldo de gols.

Como foi o jogo

No 1° tempo, o Peru até tentou martelar, mas acabou neutralizado e punido pela falta de eficiência com dois gols semelhantes de Messi. O camisa 10 aproveitou jogadas pela esquerda do ataque e, com certa liberdade, deslocou Gallese com extrema categoria e murchou o Estádio Nacional de Lima.

A partida esfriou na etapa final: o craque até chegou a marcar de novo, mas viu o lance ser invalidado por impedimento. Os donos da casa, por outro lado, não conseguiram reagir em meio às substituições de Reynoso.

Ainda teve tempo de um torcedor argentino invadir o campo, já nos acréscimos, para tentar dar um abraço no autor dos gols. A cena, cortada das imagens de transmissão, acabou gerando apito final do árbitro Jesús Valenzuela.