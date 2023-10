Paulinho garante que derrotas do Atlético-MG contra o Palmeiras ficaram no passado: "Cada jogo é uma história"

O Atlético-MG enfrentará o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Paulinho projetou o confronto e garantiu que as derrotas do Galo contra o Verdão ficaram no passado.

O retrospecto dos mineiros contra o Palmeiras não é bom. O Atlético-MG não vence contra o Alviverde desde 2021. Neste período, perdeu duas vezes e empatou oito, com três eliminações consecutivas na Libertadores enfrentando os paulistas. Para Paulinho, porém, esses jogos não têm qualquer influência no duelo desta quinta-feira.

"É um clássico nacional, duas equipes grandes, com excelentes elencos, onde cada um vai buscar sua vitória. Nós, pelo lado do Galo, vamos tentar o máximo buscar situações para podermos sair vitoriosos. A gente já se enfrentou esse ano na Libertadores, onde a gente foi eliminado, mas é algo que foi passado. Eu costumo dizer que cada jogo é uma história, é diferente. Nesse (jogo de) agora, vamos buscar nossa estratégia, tentar criar situações de gol para sair vitorioso, que é o mais importante", projetou.

O estagiário no Allianz Parque na véspera de mais um jogo do Galo! ???#GaloPaixãoNacional pic.twitter.com/jFChXP1w1e ? Atlético (@Atletico) October 18, 2023

A partida contra o Palmeiras antecede o clássico do Atlético-MG contra o Cruzeiro, no domingo. Paulinho avaliou que a partida contra o Palmeiras é de extrema importância para a sequência do Galo e demonstrou confiança em sua equipe.

"A gente vai jogar contra jogadores que jogam em alto nível. Há cinco ou quatro anos estão lutando por títulos. Um elenco bom, um treinador muito bom também, mas a gente tem que olhar para nós. Saber que a gente também tem muita capacidade de poder ganhar o jogo. Não só esse jogo como os jogos que vêm pela frente. É um confronto importante para o momento, para o campeonato, e a gente espera que a gente possa conquistar uma vitória lá sim. Temos essa condição, essa capacidade", disse.

O Atlético-MG é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, e briga pela classificação para a Libertadores. O Palmeiras, por sua vez, não vence há três rodadas e ocupa a quarta posição, com 44.