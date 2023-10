Palmeiras x Atlético-MG: prováveis escalações e informações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Após dez dias sem jogos, o Palmeiras enfim volta a entrar em campo na noite desta quinta-feira. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão enfrenta o Atlético-MG, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe treinada por Abel Ferreira chega para a partida em meio a uma pequena 'crise'. Dentro de campo, o clube não vence há um mês ? são três derrotas e dois empates em cinco duelos ?, foi eliminado da Copa Libertadores em casa para o Boca Juniors e perdeu o clássico contra o Santos, de virada.

Além disso, fora dele, a coletiva de imprensa concedida no último dia 11 pela presidente Leila Pereira colocou lenha na fogueira dos bastidores do clube e complicou ainda mais a relação da mandatária com os torcedores alviverdes. A principal organizada palmeirense, inclusive, prometeu protestar contra a dirigente e o diretor de futebol Anderson Barros em todos os compromissos do time até o final da temporada.

Mesmo atravessando um momento ruim, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Brasileirão, com 44 pontos ? 11 atrás do líder Botafogo e empatado com o quinto colocado Flamengo. Portanto, busca voltar a vencer para seguir na zona de classificação direta à próxima edição da Copa Libertadores.

Palmeiras deve ter mudanças na equipe

Para o embate, entretanto, o Verdão não terá o seu técnico português à beira do gramado. Abel Ferreira foi punido pelo STJD pelas declarações proferidas após a derrota para o Grêmio e pegou dois jogos de suspensão. Além dele, outra ausência confirmada é a de Dudu, em recuperação após cirurgia no joelho direito.

Entre os atletas palmeirenses convocados nesta data Fifa, a tendência é que Gustavo Gómez seja baixa contra o Galo, já que foi titular na vitória do Paraguai sobre a Bolívia, na última terça-feira. Raphael Veiga e Piquerez, que foram reservas na derrota brasileira para o Uruguai e entraram nos minutos finais, devem seguir entre os titulares. Por fim, Richard Ríos, acionado aos 30 do segundo tempo empate sem gols da Colômbia com o Equador, pode continuar como opção no banco.

No compromisso diante do rival de Belo Horizonte, ademais, o Alviverde irá utilizar um uniforme especial em prol das campanhas de 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente. As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital e toda a verba será repassada para o hospital A.C. Camargo Cancer Center.

Play na venda geral! ? Garanta seu ingresso pro jogo de amanhã, contra o Atlético-MG, no Allianz Parque ? ? https://t.co/usGqv7gzwk#AvantiPalestra pic.twitter.com/hI1HaFbYdh ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 18, 2023

Atlético-MG com desfalques e retornos para o confronto

Por sua vez, o Atlético-MG teve sequência de recuperação no campeonato interrompida na rodada passada, quando foi superado pelo vice-lanterna Coritiba, por 2 a 1, em plena Arena MRV. O time mineiro estava há cinco partidas invicto ? quatro triunfos e uma igualdade. Com isso, caiu para a nona posição, com 40 pontos ? dois atrás do Fortaleza, que abre o G6.

O técnico Luiz Felipe Scolari não conta, para o duelo, com o lateral Mariano, com lesão muscular na coxa direita, e com o atacante Eduardo Vargas, que segue no departamento médico após sentir entorse no joelho antes da partida contra o Botafogo, em setembro.

Em contrapartida, o volante Battaglia e o meia-atacante Pedrinho, que foram desfalques no revés para o Coxa Branca, passam por processo de recuperação no joelho direito e na coxa direita, respectivamente, e podem retornar ao time titular. Além deles, o lateral Guilherme Arana se junta à delegação do Galo em São Paulo, nesta noite, e deve iniciar o confronto. O meia equatoriano Alan Franco também retorna de sua seleção e fica como opção no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 19 de outubro, quinta-feira



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-PB)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur (Kevin), Rony e Endrick



Técnico: João Martins (auxiliar)

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Maurício Lemos e Bruno Fuchs, Guilherme Arana (Rubens); Otávio Battaglia (Zaracho), Pedrinho (Igor Gomes), Pavón, Paulinho e Hulk



Técnico: Luiz Felipe Scolari