Palmeiras questiona legitimidade de manifesto de consulados e fala em ataques à integridade do clube

O Palmeiras rebateu, na tarde desta quarta-feira, o manifesto publicado por um conjunto de consulados do clube criticando a falta de representatividade dentro do clube pela gestão da presidente Leila Pereira. Em resposta, o Departamento do Interior alviverde questionou a legitimidade da nota e falou em ataques à integridade do Verdão.

"Ontem, lamentavelmente, testemunhamos a divulgação de um manifesto intitulado "Manifesto Consulados do Palmeiras" por um grupo dissidente de ex-cônsules que, de forma não autorizada e sem representatividade legítima, buscou atacar a integridade da nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras, sua atual diretoria e a gestão em curso", escreveu em seu site oficial.

"É crucial esclarecer que este "manifesto" não representa, de maneira alguma, a opinião ou posição dos mais de 220 consulados oficiais do Palmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Todos esses consulados, em sua totalidade, permanecem unidos e alinhados com o propósito de contribuir com um Palmeiras cada vez maior", continuou.

Palmeiras mostrou crescimento de consulados

Além disso, o departamento responsável fez questão de apresentar números que mostram o crescimento de sócios pagantes e consulados do clube, além de reforçar "crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria".

"Nosso Departamento vive um momento de notável crescimento, com um aumento de 800% no número de sócios pagantes e um significativo aumento de consulados ativos, indo de 40 para 222 em 18 meses de gestão. Isso é resultado do esforço conjunto de todos os verdadeiros palmeirenses que têm trabalhado incansavelmente pelo voluntariado institucional", declarou.

"Apesar dos desafios apresentados por alguns indivíduos descontentes, que agem de forma desleal para minar nosso caminho de sucesso, reafirmamos nossa crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria, tanto no aspecto administrativo quanto no esportivo", completou.

Vindo de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a quarta colocação, com 44 pontos ? 11 atrás do líder Botafogo. O Verdão volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Atlético-MG, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada.

Confira a íntegra da nota emitida pelo Palmeiras:

"Prezados torcedores, cônsules, membros de Consulados e toda a Família Palmeiras,

Ontem, lamentavelmente, testemunhamos a divulgação de um manifesto intitulado "Manifesto Consulados do Palmeiras" por um grupo dissidente de ex-cônsules que, de forma não autorizada e sem representatividade legítima, buscou atacar a integridade da nossa amada Sociedade Esportiva Palmeiras, sua atual diretoria e a gestão em curso.

É crucial esclarecer que este "manifesto" não representa, de maneira alguma, a opinião ou posição dos mais de 220 consulados oficiais do Palmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Todos esses consulados, em sua totalidade, permanecem unidos e alinhados com o propósito de contribuir com um Palmeiras cada vez maior.

Respeitamos opiniões divergentes, mas é imperativo que elas sejam expressas de maneira transparente, responsável e, acima de tudo, com a devida identificação dos seus autores. Infelizmente, esse manifesto foi divulgado sem qualquer assinatura, levantando dúvidas sobre sua legitimidade e representatividade real.

Nosso Departamento vive um momento de notável crescimento, com um aumento de 800% no número de sócios pagantes e um significativo aumento de consulados ativos, indo de 40 para 222 em 18 meses de gestão. Isso é resultado do esforço conjunto de todos os verdadeiros palmeirenses que têm trabalhado incansavelmente pelo voluntariado institucional.

Apesar dos desafios apresentados por alguns indivíduos descontentes, que agem de forma desleal para minar nosso caminho de sucesso, reafirmamos nossa crença inabalável no profissionalismo e na excelência da atual diretoria, tanto no aspecto administrativo quanto no esportivo.

Expressamos nossa gratidão pelo apoio franco que recebemos dos cônsules oficiais em nosso grupo oficial, que permanecem leais ao ideal verde e branco. Reforçamos que, juntos, continuaremos a trilhar o caminho da glória e do sucesso.

Saudações alviverdes,



Departamento do Interior"