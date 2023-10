Palmeiras busca primeira vitória contra Atlético-MG no Allianz na 'era Abel Ferreira'

O Palmeiras volta a campo amanhã (19), às 19h (de Brasília), em confronto contra o Atlético-MG pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira busca encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer, mas, para isso, terá que conseguir um feito inédito sob o comando do treinador português.

Apesar do retrospecto positivo na era Abel Ferreira, o Palmeiras nunca venceu o Atlético-MG no Allianz Parque sob o comando do português. Neste período, foram cinco partidas e cinco empates. A última vitória do Verdão contra o Galo em São Paulo veio no dia 2 de novembro de 2020, três dias antes de Abel assumir o comando do clube e na despedida do interino Andrey Lopes.

Curiosamente, neste período os clubes se encontraram em três confrontos de mata-mata da Libertadores e todos favoreceram o Palmeiras. Em 2021, o Verdão duelou com o Atlético na semifinal, com o clube paulista avançando pelo critério dos gols fora após empatar em 0 a 0 em São Paulo e 1 a 1 em Minas Gerais.

Em 2022, os times se cruzaram nas quartas da Libertadores e o Palmeiras passou nos pênaltis após empatar em Belo Horizonte por 2 a 2 e em São Paulo sem gols.

O duelo se repetiu nas oitavas da Libertadores deste ano e, mais uma vez, o Verdão passou após um empate sem gols no Allianz Parque no duelo de volta. Na ida, o Palmeiras venceu por 1 a 0.

Ao todo na era Abel Ferreira, os times se enfrentaram 12 vezes, com dois triunfos do Galo, dois do Palmeiras e oito empates.

