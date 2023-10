Neymar voltará bem? 'Não parece com tesão para jogar', diz Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira analisou no Fim de Papo que a grave lesão no joelho de Neymar vai obrigar a seleção brasileira a uma renovação a contragosto. Segundo ele, é difícil prever em que condição o craque brasileiro retornará aos gramados.

'Neymar não parece um cara com tesão para jogar': "O Neymar terá 32 anos quando voltar a jogar, sabe-se lá quando. Então, ele já é um jogador evidentemente em outro estágio da carreira e ele me parece também meio de saco cheio, ele não parece um cara com tesão para jogar - 'ah, futebol, que coisa maravilhosa'. Não, ele parece meio de saco cheio. E ele foi para a Arábia Saudita simplesmente porque não houve interesse de nenhum grande clube europeu na sua contratação, e os valores não eram nem de outro planeta, se você imaginar as cifras malucas do mundo do futebol. 90 milhões de euros por um craque, partindo-se do pressuposto que se trata de um, é uma grana que os caras pagariam, mas o combo Neymar hoje não parece ter competitividade".

'Lesão força o Brasil a romper um vínculo que não se justifica': "Aliás, o Fernando Diniz disse que qualquer técnico do mundo queria ter o Neymar. Não, muitos técnicos da Europa não quiseram, porque não fizeram proposta por ele. Se todo mundo quisesse, alguém chegava com essa grana. Por que ele foi parar na Arábia Saudita? Porque foi o que sobrou para ele, o que restou foi o futebol saudita e ele se mandou para lá. Acho muito difícil imaginar como vai ser essa volta e, mesmo que por vias tortas, porque a gente sempre lamenta lesão de jogador, vai forçar o Brasil a romper um vínculo que não se justifica muito, que é esse vínculo com Neymar como se ele fosse de fato o craque que a gente imaginava que ele poderia ser lá atrás, que ele não virou".

