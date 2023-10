Neymar vive pesadelo enquanto Messi brilha e se diverte pela seleção

Neymar e Lionel Messi tiveram experiências completamente opostas na noite de ontem. Enquanto o craque brasileiro se lesionou e ainda viu o Brasil perder, o astro argentino deu um show particular em campo.

Dias de luta para um, de glória para outro

Neymar sofreu uma torção no joelho esquerdo nos acréscimos do primeiro tempo na derrota para o Uruguai. Ele não vinha bem e se machucou pouco depois do primeiro gol do adversário. Foi substituído e saiu de campo chorando.

Já Messi entrou em campo pouco depois e brilhou. Ele fez os dois gols da Argentina na vitória sobre o Peru, demonstrando estar se divertindo na partida sem precisar fazer muito esforço.

Neymar teve uma torção no joelho esquerdo no jogo do Brasil contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Imagem: Andres Cuenca/Reuters

O brasileiro volta a viver o drama da lesão. Ele havia se recuperado recentemente de uma lesão na coxa esquerda e ainda não completou dez jogos oficiais na nova temporada, sem ter deslanchado pelo Al-Hilal.

Neymar teve uma Data Fifa desastrosa. Depois de dois primeiros jogos "perfeitos" com Diniz, ele não se destacou contra a Venezuela — embora tenha dado a assistência para o gol do Brasil no empate.

Messi comemora com companheiros após marcar pela Argentina contra o Peru, pelas Eliminatórias Imagem: Ernesto Benavides/AFP

O argentino, por sua vez, segue desfrutando de suas "férias". Sem nenhum peso nos ombros desde o título da Copa de 2022, Messi teve um início dos sonhos nos EUA e agora só vai voltar a atuar pelo Inter Miami em quatro meses. Enquanto isso, ele desfila nos gramados e leva a Argentina à liderança isolada das Eliminatórias

Até o carinho da torcida com cada um deles foi diferente. Neymar foi acertado por um saco de pipoca e se irritou na saída da Arena Pantanal contra a Venezuela, enquanto um torcedor invadiu o gramado para abraçar Messi na reta final da vitória sobre o Peru.