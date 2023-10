Neymar sofre décima lesão grave na carreira; veja histórico por clubes e Seleção Brasileira

Nesta terça-feira, Neymar deixou o campo com dores no joelho, durante a partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante ainda fará exames para saber a gravidade da lesão, que seria a décima contusão "séria" da carreira.

Após uma passagem sem lesões graves pelo Santos, Neymar se machucou no seu início no Barcelona. Em seguida, sofreu uma contusão na lombar pelo Brasil na Copa do Mundo de 2014 e conviveu com problemas físicos no Paris Saint-Germain desde 2018.

Histórico de lesões graves de Neymar

17 de outubro de 2023 - Entorse no joelho esquerdo (pendente de exames)

"(Neymar) teve uma entorse importante no joelho esquerdo, já iniciou o tratamento e é muito importante aguardarmos 24 horas. Os exames serão repetidos, de imagem também, e com isso finalizaremos o diagnóstico", declarou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

19 de fevereiro de 2023 - Entorse no tornozelo direito

No começo deste ano, Neymar torceu o tornozelo em jogo contra o Lille pelo Campeonato Francês e, após realizar procedimento cirúrgico, ficou fora dos gramados por mais de quatro meses.

28 de novembro de 2021 - Entorse no tornozelo esquerdo

Após deixar o gramado com dores no tornozelo, Neymar foi diagnosticado com lesão ligamentar. O atacante desfalcou o Paris Saint Germain por mais de dois meses e perdeu jogos decisivos.

10 de fevereiro de 2021 - Lesão na coxa esquerda

Às vésperas das oitavas de final da Liga dos Campeões, o brasileiro sentiu dores musculares em partida pela Copa da França, e pediu substituição. Após exames apontarem uma lesão de grau 2 no adutor da coxa esquerda, Neymar ficou fora por mais de um mês.

5 de junho de 2019 - Entorse no tornozelo direito

Em amistoso disputado dias antes da estreia do Brasil na Copa América de 2019, Neymar se machucou em partida contra o Catar e foi cortado da Seleção. O atacante sofreu um rompimento no ligamento do tornozelo direito e só retornou aos gramados dois meses depois.

23 de janeiro de 2019 - Fratura no metatarso do pé direito

Neymar sofreu uma lesão no pé contra o Strasbourg, pela Copa do França, no começo de 2019. Exames apontaram uma fratura no quinto metatarso do pé direito, sem necessidade de cirurgia, mas que tiraram o jogador de campo por quase três meses.

25 de fevereiro de 2018 - Entorse no tornozelo e fratura no metatarso do pé direito

Cerca de um ano antes, Neymar sofreu a mesma lesão no Paris Saint Germain, fez cirurgia e só voltou a jogar nas vésperas da Copa do Mundo de 2018. O clube francês comunicou que o brasileiro fraturou o quinto metatarso e uma entorse no tornozelo direito.

4 de julho de 2014 - Fratura na vértebra lombar

Depois de levar uma joelhada nas costas do colombiano Camilo Zúñiga, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Neymar sofreu uma fratura na vértebra lombar. O jogador foi cortado do Mundial e ficou dois meses sem jogar.

17 de abril de 2014 - Edema no metatarso do pé esquerdo

Durante a final da Copa do Rei de 2014, contra o Real Madrid, Neymar se machucou ao fim da decisão. O atacante ficou quase um mês se recuperando da contusão no quarto metatarsiano do pé esquerdo.

16 de janeiro de 2014 - Entorse no tornozelo direito

No início de sua passagem pelo Barcelona, Neymar teve que deixar o campo com lesão em partida contra o Getafe, pela Copa do Rei. O atleta sofreu uma entorse nos tendões peroneais do tornozelo direito e foi desfalque por mais de um mês.