Neymar se manifesta após lesão em Uruguai x Brasil: "Deus sabe de todas as coisas"

Neymar recorreu às redes sociais para se manifestar após a lesão sofrida durante a partida entre Uruguai e Brasil, na última terça-feira (17). Aos 43 minutos do primeiro tempo do revés do time de Fernando Diniz, em Montevidéu, o astro da Seleção se machucou e precisou ser substituído.

"Esse foi o versículo que coloquei antes da partida: 'em seu coração, o homem planeja seu caminho. Mas o Senhor determina seus passos.' Deus sabe de todas as coisas. Toda honra e toda glória sempre é tua, meu Deus", publicou o camisa 10 no Instagram.

(Foto: Reprodução)

De acordo com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, Neymar fará exames complementares nesta quarta-feira (18), em São Paulo. O membro da comissão técnica da 'Amarelinha' pediu cautela com o diagnóstico do camisa 10.

Durante a etapa inicial do confronto, acusando dores no joelho esquerdo após chegada rival sem contato direto, o camisa 10 da 'Amarelinha' imediatamente sinalizou substituição e saiu de campo chorando, na maca, sem conseguir apoiar os pés no chão na ida ao vestiário.

Tanto os brasileiros quantos os uruguaios, em campo, demonstraram preocupação imediata com a contusão da estrela do Al-Hilal.

Neymar, inclusive, saiu amparado pelo departamento médico da 'Amarelinha' ao ser encaminhado para os vestiários. Ao deixar o estádio, o craque, de muletas, cumprimentou crianças próximo à zona mista.