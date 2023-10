Neymar desabafa após lesão grave: 'Momento muito triste, o pior'

Do UOL, em São Paulo

Neymar Jr usou as redes sociais para desabafar após a grave lesão no joelho que sofreu ontem na derrota do Brasil para o Uruguai

O que aconteceu

Neymar afirmou que o momento é o pior e lamentou a nova lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O camisa 10 desabafou que não é fácil passar por lesão e cirurgia, ainda mais depois de ter se recuperado há pouco tempo. Neymar já operou o tornozelo direito este ano e também teve um problema muscular na coxa.

Ele destacou que vai precisar ainda mais "dos seus", ressaltando a importância da família e dos amigos. Nos comentários, o jogador recebeu apoio em massa.

Neymar não joga mais em 2023. A previsão mínima de recuperação para a lesão é de seis meses.

É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)

Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais ?

Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho.

Neymar, no Instagram