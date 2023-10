Newcastle se posiciona sobre suposto envolvimento de Tonali com apostas esportivas; confira

O Newcastle soltou um comunicado oficial na manhã desta quarta-feira sobre o suposto envolvimento do volante Sandro Tonali com apostas esportivas. Na nota, o clube inglês afirmou que o jogador italiano está cooperando com as investigações e que as partes não se pronunciarão mais sobre o assunto, por ora.

"O Newcastle United pode confirmar que Sandro Tonali está sujeito a investigação do Ministério Público italiano e da Federação Italiana de Futebol (FIGC) em relação a atividades ilegais de apostas. Sandro está totalmente envolvido na investigação e continuará a cooperar com todas as autoridades relevantes. Ele e sua família continuarão recebendo total apoio do clube. Devido a este processo contínuo, Sandro e Newcastle United não podem fazer mais comentários neste momento", escreveu o NUFC.

Club statement. ? Newcastle United FC (@NUFC) October 18, 2023

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, Tonali vai cooperar com a justiça e confessar que apostou para tentar reduzir uma possível punição de até três anos. Caso entre em acordo com o Ministério Público, a pena pode cair para 10 meses longe dos gramados.

Dessa forma, com o desenrolar das decisões jurídicas, Sandro Tonali pode perder o restante da temporada pelo Newcastle, da Inglaterra, além dos próximos compromissos da seleção. O desfalque seria muito sentido pois o volante italiano é titular absoluto do time e não jogou apenas um dos 11 jogos dessa temporada.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Grande contratação da temporada do Newcastle, Tonali foi comprado junto ao Milan por cerca de 70 milhões de euros (R$ 364 milhões). O meio-campista chegou para comandar o meio de campo do clube inglês junto ao brasileiro Bruno Guimarães.