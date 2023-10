Mano Menezes não descarta jogadores que tem em mãos no Corinthians, mas observa opções no mercado

O técnico Mano Menezes não descarta jogadores que tem em mãos no Corinthians, mas já observa opções no mercado da bola para repor eventuais saídas e fortalecer o elenco.

Diretoria e Mano têm em mente que o foco do clube é terminar bem esta temporada, utilizando os jogadores à disposição no momento. Inclusive, não dá para decretar saídas ou chegadas de atletas por agora, tendo em vista que no dia 25 de novembro será realizada a eleição presidencial do clube, com André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição) como candidatos.

Mano, inclusive, não tem presença confirmada no Corinthians para 2024. André Negão já deixou claro que o comandante terá sua confiança em caso de vitória no pleito, mas Augusto, apesar de tecer elogios ao treinador, quer primeiro conversar com o profissional, adotando tom mais cauteloso.

O técnico gaúcho tem contrato com o Corinthians até final de 2025, com multa rescisória.

Mesmo com esse cenário, Mano não deixa de observar o mercado e avalia nomes no cenário nacional e internacional. As laterais, por exemplo, são vistas com carinho pela comissão técnica do Timão.

Uma coisa é certa: o elenco do Corinthians deve passar por forte reformulação em 2024, independentemente de quem vencer as eleições. Jogadores como Gil, Fábio Santos, Maycon, Cantillo, Paulinho, Giuliano, Ruan Oliveira, Bruno Méndez e Renato Augusto estão em final de contrato e a grande maioria não deve seguir no clube para a temporada que se aproxima.

Enquanto observa atletas e vê com quem ponde contar, Mano Menezes prepara a equipe para o retorno dos jogos, interrompidos pela data Fifa. O treinador quer dar padrões comportamentais ao elenco, para que o time seja mais competitivo nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

O Corinthians visita o Fluminense nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 27ª rodada do Brasileirão.