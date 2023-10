Lucas Perri ressalta esforço para ajudar Botafogo após viagem com a Seleção Brasileira

O Botafogo venceu o América-MG, nesta quarta-feira, no Independência, por 2 a 1. O resultado fez os alvinegros chegarem a 58 pontos e ampliarem a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O goleiro Lucas Perri destacou a importância do resultado. O alvinegro ressaltou a qualidade do adversário.

"Vitória fora de casa importantíssima. O América-MG está sofrendo, mas é uma equipe qualificada. Deram muita dificuldade para a gente. Mas estou feliz pela vitória", disse.

Perri falou sobre o esforço para estar em campo. O goleiro, junto com Adryelson, vieram direto de Montevidéu para Belo Horizonte após estarem com a Seleção Brasileira. Nenhum dos dois, porém, entraram em campo na derrota para o Uruguai, pelas Eliminatórias.

"Realmente dormi meia hora no avião. Depois tentamos dormir à tarde, mas não é a mesma coisa. Quando fiz a defesa no final, já cansado, girou tudo. O importante é ajudar o Botafogo neste momento", declarou.

O Botafogo volta a campo neste sábado, contra o Athletico-PR, no Nilton Santos, às 21 horas (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.