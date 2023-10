Lucas Perri e Adryelson desembarcam em Belo Horizonte para reforçar Botafogo

O Botafogo não quer dar chance para o azar nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Tanto que o clube carioca fez um esquema para levar o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson para Belo Horizonte.

Ambos deixaram Montevidéu após a partida da Seleção Brasileira e foram direto para a capital mineira. Os jogadores chegaram nesta manhã e se juntaram ao elenco, que encara o América-MG, nesta quarta-feira.

Perri e Adryelson não entraram em campo na derrota do Brasil para o Uruguai. Com isso, ambos devem estar em campo no Independência.

O Botafogo busca um bom resultado fora de casa para ampliar a vantagem para os rivais na busca pelo título do Campeonato Brasileiro.