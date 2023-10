Kaíque Rocha, do Athletico-PR, celebra gol da virada sobre o Grêmio e explica provocação em comemoração

O Athletico-PR conquistou uma vitória importante sobre o Grêmio, na Arena, nesta quarta-feira. Após sair atrás no placar, o Furacão venceu os mandantes por 2 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da virada, Kaíque Rocha celebrou o resultado, citando os objetivos equipe na competição, e não descartou o sonho pelo título, apesar da distância de 14 pontos com o Botafogo, primeiro colocado.

"Um gol importante, estava esperando esse gol já tem um tempo na carreira, uns três ou quatro anos. Seis, sete bolas na trave, não entrava e hoje aconteceu de entrar. Um resultado importantíssimo para nós pelo que queremos conquistar, nossa ambição dentro do campeonato. A gente quer a (vaga na) Libertadores, mas também pode sonhar com o título, não é tão distante. Vamos sonhar, conquistar ponto a ponto e vamos brigar lá em cima", disse em entrevista ao SporTV.

Com a vitória, o Furacão entrou no G6, na quinta posição, com 44 pontos, empatado com o Palmeiras, que é o terceiro colocado, e ainda joga nesta rodada com Atlético-MG, no Allianz Parque. Ao marcar o gol, o zagueiro de 22 anos tirou a camisa e mostrou à torcida. Ele revelou a motivação para a provocação.

"Coincidentemente eu era atleta do Internacional, grande rival do Grêmio. Foi um desabafo mesmo por tudo que escutei ali atrás no aquecimento. Faz parte", continuou.

O próximo compromisso do time comandado por Wesley Carvalho é justamente contra o líder Botafogo, às 21 horas (de Brasília), no Nilton Santons, no Rio de Janeiro.