Julio Casares revela renovação de Alisson com o São Paulo até 2026

O São Paulo agora contará com o meia Alisson até 2026. O presidente do Tricolor, Julio Casares, revelou que o atleta renovou seu vínculo com o clube, em entrevista concedida ao jornalista Jorge Nicola, do "Canal do Nicola", no Youtube. Antes, nesta terça-feira, o clube anunciou a extensão de vínculo do lateral Rafinha.

"Vamos renovar com o Alisson. Já está renovado. O Alisson é jogador do São Paulo até 2026 e nos dá muito orgulho", revelou o mandatário do clube.

Alisson chegou ao São Paulo em 2022 e neste ano faz sua segunda passagem pelo clube. Ao todo, ele tem 82 jogos, quatro gols e oito assistências. Em 2023, ele disputou 44 jogos, tem uma bola na rede e cinco assistências

O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), em partida válida pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

A equipe comandadapor Dorival Júnior já está garantida na Libertadores de 2024. Porém, o clube ainda precisa melhorar seu posicionamento na tabela do Brasileiro para não correr riscos. Atualmente, o Tricolor tem 35 pontos e está na 10ª colocação.