João Paulo e Lucas Lima estão entre os 3 atletas mais utilizados pelo Santos no ano

Dois dos principais destaques do Santos, o goleiro João Paulo e o meio-campista Lucas Lima aparecem entre os três atletas mais utilizados pela equipe nesta temporada.

O arqueiro é o primeiro da lista, com 48 partidas disputadas em 2023, seguido por Dodi, meio-campista que foi muito utilizado pelo técnico Odair Hellmann no primeiro semestre, com 43 partidas. Lucas Lima soma 49 aparições.

Marcos Leonardo, com 38, é o quarto colocado do ranking. Ele é o grande artilheiro do time neste ano, com 20 gols marcados entre todas as competições.

O top 10 ainda conta com Mendoza (36), Rodrigo Fernández (36), Messias (34), Ângelo (32), Lucas Braga (31) e Joaquim (28). Destaque para Ângelo, que deixou o clube no meio da temporada, mas ainda ocupa o oitavo lugar.

Outro que chama atenção é o meia-atacante Soteldo. Camisa 10 da equipe, o jogador é apenas o 14º que mais vezes entrou em campo pelo Santos em 2023, com 22 partidas. Ele enfrentou algumas lesões no decorrer do ano, além do afastamento por indisciplina logo na chegada de Paulo Turra.

Já entre os cinco menos utilizados pelo Peixe, estão os já negociados Gabriel Pirani e Raniel, com dois jogos, o jovem Cadu, também com dois, e os recém-chegados Morelos e Maxi Silvera, com dois e um, respectivamente.

O próximo desafio do time alvinegro nesta temporada será na quinta-feira, diante do vice-líder do Brasileirão, Red Bull Bragantino. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição.

Com três vitórias consecutivas, a equipe ganhou um novo ânimo na briga contra o rebaixamento e assumiu o 15º lugar da classificação, com 30 pontos, três acima do Z4. O Santos vai em busca de um novo triunfo para se distanciar ainda mais da parte de baixo da tabela.

Confira a lista dos dez atletas que mais jogaram pelo Santos em 2023:

1 - João Paulo, com 48 jogos (4.250 minutos)

2 - Dodi, com 43 jogos (3.345 minutos)

3 - Lucas Lima, com 39 jogos (2.954 minutos)

4 - Marcos Leonardo, com 38 jogos (3.268 minutos)

5 - Mendoza, com 36 jogos (2.687 minutos)

6 - Rodrigo Fernández, com 36 jogos (2.423 minutos)

7 - Messias, com 34 jogos (2.896 minutos)

8 - Ângelo, com 32 jogos (1.502 minutos)

9 - Lucas Braga, com 31 jogos (1.484 minutos)

10 - Joaquim, com 38 jogos (2.391 minutos)