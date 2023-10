Internacional lança "O Clube das Gurias", campanha exclusiva para sócias e torcedoras do clube

Para dar mais visibilidade ao público feminino, o Internacional lançou "O Clube das Gurias", uma campanha criada exclusivamente para as sócias e torcedoras do Colorado. O objetivo é incentivar a chegada de novas integrantes ao quadro social alvirrubro. A ação é válida para as novas associações nas modalidades "Campeão do Mundo" e "Nada Vai Nos Separar".

Utilizando o cupom da campanha "Cada Um Traz Um", indicado por uma sócia, as coloradas podem se associar sem qualquer custo extra, além do valor a ser pago para a confecção da carteirinha (R$ 22). A nova sócia que usufruir do código será isenta da primeira mensalidade e receberá um patch exclusivo das Gurias Coloradas.

Inter lança "? ????? ??? ??????", uma campanha criada exclusivamente para as sócias e torcedoras do #ClubedoPovo! ?????? ? Confira mais informações https://t.co/vq7ycMSdrR ?? pic.twitter.com/00DtWbairB ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 17, 2023

Já se a nova sócia usar o cupom "GURIASCOLORADAS", terá a isenção da primeira mensalidade e ganhará um patch exclusivo, limitado, das gurias colorados. Caso não for usado nenhum cupom, a associada não terá qualquer tipo de desconto.

As mulheres que já são sócias também serão contemplada. Para isso, basta indicar uma nova associada, através do seu cupom Cada Um Traz Um e ganhar a gratuidade mensal e o patch após a sua indicação usar o cupom e realizar o pagamento da segunda mensalidade.

O time feminino do Internacional tem compromisso importante nesta quarta-feira. As Gurias Coloradas enfrentam o Corinthians, pela semifinal da Libertadores. O duelo acontece no Estádio Pascual Guerreiro, em Cali, às 21h30.